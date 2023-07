Les artisans bijoutiers et joailliers créent des bagues, boucles d'oreilles et colliers de toute beauté, grâce à leur travail des métaux précieux et des pierres. Nathalie Helal nous présente l'art du bijou, en compagnie d'artisans joailliers et diamantaires.

"L'atelier de nos talents" nous présente le travail des artisans bijoutiers, joailliers et diamantaires © Getty - Adrienne Bresnahan

Pour nous présenter le travail des artisans bijoutiers, joailliers et diamantaires, Nathalie Helal reçoit : Mathieu Tournaire, président de la maison Tournaire , est le seul bijoutier familial indépendant en France. La maison Tournaire, joaillier made in France, fabrique toutes ses collections en France, à Montbrison. Alors que son père Philippe, autodidacte, a commencé à créer ses bijoux avec une fourchette en argent piquée à sa grand-mère, aujourd’hui, la maison fête ses 50 ans et a une boutique place Vendôme. Lise MacDonald, présidente de l' École des Arts joailliers (auparavant directrice du patrimoine de la maison Van Cleef & Arpel). L’équipe enseignante de L'École des Arts joailliers est composée de 60 de professeurs : joailliers, historiens du bijou, lapidaires, gemmologues, experts en laque japonaise ou en émail grand feu. Si chacun intervient dans son domaine d’expertise, tous veillent à transmettre leurs connaissances par l’expérimentation et le dialogue. Éric Hamers, artisan diamantaire (Meilleur ouvrier de France et Entreprise du patrimoine vivant). La taillerie de diamants Hamers, située à Paris, perpétue la tradition de la taille de la plus précieuse des pierres. Éric Hamers travaille aussi bien pour les particuliers que pour la haute joaillerie. La taille du diamant est une tradition qui se transmet depuis 4 générations dans la famille Hamers.