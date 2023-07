La cire : des bougies aux statues du musée Grévin

On associe le plus souvent la cire aux bougies, mais on oublie que cette matière est aussi à la base de très nombreux objets, notamment artistiques, dont les statues du musée Grévin sont les plus célèbres. Nathalie Helal nous initie au monde de la cire, en compagnie de trois spécialistes.

Avec la cire, on fabrique des bougies mais aussi bien d'autres objets, comme les statues du musée Grévin et les cierges des églises

D’origine animale, comme la cire d’abeille, végétale ou minérale, la cire a été utilisée dès l'Antiquité, notamment pour fabriquer des masques mortuaires, puis au fil des siècles pour les ex-voto, tels que les cierges.

Depuis l’époque moderne, la cire est surtout associée aux bougies : en 1643, Claude Trudon développe la fabrication de bougies et en 1737 c’est Jérôme Trudon qui reprend l'une des fabriques de cire de l'époque, la Manufacture royale des cires , créée en 1702. On connaît depuis le succès des bougies parfumées qui embaument nos intérieurs d’effluves plus variées que jamais.

Mais la cire est aussi utilisée par les artistes : figurines, poupées, têtes de marionnettes, statues, comme la célèbre Petite Danseuse de quatorze ans d'Edgar Degas.

Aujourd’hui c’est au musée Grévin que l’on peut admirer les nombreuses statues de cire de personnalités du monde culturel, politique et sportif.

Nathalie Helal reçoit trois spécialistes qui nous présentent le métier, très ancien, de cirier et le travail de la cire dans ses différentes utilisations.

Nathalie Helal et ses invités : Brendan Leroy, Véronique Berecz et Julien Pruvost © Radio France

Julien Pruvost est le directeur de la création de Trudon , qui fête cette année les 380 ans de l’entreprise. Il nous raconte le processus de fabrication des bougies dans les ateliers du Perche, en Normandie, qui perpétue le savoir-faire d’exception qui fait la réputation de la marque.

Véronique Berecz, responsable des relations extérieures du musée Grévin , nous explique les étapes successives qui permettent la création d’une statue de cire, depuis un immense atelier dans le 13e arrondissement de Paris à son exposition boulevard Montmartre. Près de 250 personnages composent aujourd’hui le parcours du musée, les plus anciennes statues datant de 1889 (réalisées pour commémorer le centenaire de la Révolution française, comme celle de Jean-Paul Marat, assassiné par Charlotte Corday dans sa baignoire), les plus récentes étant celles de la comédienne Audrey Fleurot et du footballeur Antoine Griezmann.

Brendan Leroy, de la Ciergerie du Sud-Est , installée au Puy-en-Velay, témoigne de l’utilisation de la cire dans la fabrication des cierges. L’entreprise fournit depuis 1736 les plus grandes cathédrales et paroisses françaises en cierges liturgiques traditionnels (cierges pascals, cierges d'autel). Le savoir-faire historique de cirier s’est ici transmis de génération en génération et produit des cierges, mais aussi des ornements d’église, fabriqués dans les règles de l’art, avec les matières premières de la meilleure qualité.

Bougies Trudon © Radio France

Dans les coulisses du musée Grévin - DR