Conservation et restauration de la peinture : "Les œuvres, c'est comme des personnes âgées de 300 ans"

Des dorures du château de Versailles aux peintures monumentales d'églises en passant par les tableaux du Louvre, des spécialistes de la conservation nous plongent dans l'histoire de l'art et dans un savoir-faire passionnant.

Le musée du Louvre possède pas moins de 12 000 peintures. Il détient la deuxième plus grande collection au monde. Comment conserver les œuvres peintes afin d'en assurer la transmission dans le temps ? Les peintures font partie de notre patrimoine culturel. Elles doivent être entretenues rigoureusement pour perdurer dans le temps.

Disparitions, vols, catastrophes naturelles, dégradations, humidité, lumière… La dégradation des peintures a de nombreuses causes. Certains spécialistes du pinceau ont pour mission d'assurer la longévité de ces œuvres (souvent) colorées.

"Les œuvres, c'est comme des personnes âgées qui ont 300 ans."

Conserver et restaurer

Comment conserve-t-on et restaure-t-on des œuvres peintes ? En atelier, dans des archives ou encore sur les parois des bâtiments, accompagner et préserver notre patrimoine est un art.

Des spécialistes ont fait de la conservation des peintures leur métier, pour en assurer l'existence et la transmission à travers les siècles.

La science au service de l'art

Avec des institutions comme le Centre de recherche et de restauration des musées de France, la peinture peut compter sur les avancées de la science pour prolonger la vie des œuvres d'art avec des niveaux d'exigences très élevés. En France, les scientifiques et les peintres dialoguaient déjà lors de la Révolution, pour restaurer notamment le musée du Louvre. C'est en 1931 que le musée le plus célèbre au monde a ouvert ses portes à un laboratoire scientifique.

De la peinture sur les sculptures aux petites et grandes toiles, en passant par les textiles, Nathalie Helal nous plonge dans la passionnante histoire de la conservation et de la restauration des œuvres peintes avec ses invités, conservateurs et artisans spécialisés.