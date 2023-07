La facture d'instruments de musique

Dentelle et boutons

Broderies, boucle de ceinture, dentelle et boutons ornent nos vêtements depuis des siècles. Nathalie Helal en retrace l’histoire et les usages en compagnie d’une dentellière-brodeuse, d’un boutonnier et de la commissaire d’une exposition consacrée à l’art du paraître aux XVIIe et XVIIIe siècles.