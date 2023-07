La tapisserie, hier et aujourd'hui

Si l’on connaît les tapisseries du Moyen Âge, comme la célèbre "Dame à la licorne", on sait moins que les artistes contemporains en créent également. Nathalie Helal nous invite à découvrir la tapisserie, cet art d’hier et d’aujourd’hui, qui mêle techniques ancestrales et innovations.

La tapisserie a des origines très anciennes, puisqu'on en trouve des traces dès l’Antiquité. C’est surtout à partir du Moyen Âge qu’elle se développe en France, puis à la Renaissance, avec la création de la première manufacture royale de tapisserie à Fontainebleau, vers 1540, par François Ier (la tapisserie était l’une des expressions principales de l’art de Fontainebleau). En 1662, Colbert fonde la M anufacture des Gobelins , à Paris, qui sous la direction de Charles Le Brun réunira de très nombreux peintres et tapissiers.

La tapisserie est en effet un objet à la fois artistique, décoratif et longtemps utile pour isoler du froid les pièces de vie. Plus récemment et aujourd’hui encore, de nombreux artistes créent des cartons (on les appelle des artistes cartonniers, comme Jean Lurçat l'un des plus célèbres d'entre eux) pour qu’ils soient réalisés en tapisserie, selon des méthodes et un savoir-faire anciens que des innovations, notamment en matière de couleurs, ont permis d’enrichir.

En compagnie de ses invités, Nathalie Helal nous plonge dans cette belle histoire de la tapisserie, des scènes de chasse du Moyen Âge aux motifs abstraits de nos jours, des différentes techniques d’exécution et des métiers de lissiers aux commandes d’artistes contemporains.

· Patricia Racine est la directrice artistique et consultante pour l'innovation technique à la Manufacture d'Aubusson Robert Four. Son travail est d’explorer toutes les possibilités contemporaines que la tapisserie a à offrir et en particulier toutes les innovations.

· Pierre-Olivier Four est le président de la Manufacture d’Aubusson Robert Four , anciennement Manufactures d’Aubusson élevées au rang de Manufactures royales par Colbert en 1664, qui perpétue cinq siècles de tradition et allie le savoir-faire d’Aubusson à la création artistique en produisant des œuvres contemporaines telles que les tapisseries signées par l’artiste plasticien Herve Di Rosa. La Manufacture d'Aubusson Robert Four recèle quantités de tapisserie de style ancien, qu'elles soient tissées main, réalisées à l’aiguille ou en sérigraphie d’art

· Muriel Barbier est la directrice du patrimoine et des collections du château de Fontainebleau, qui compte près de 30 000 œuvres d’art du XVIe au XIXe siècle, dont nombre de tapisseries. Ainsi, on peut y admirer le salon des tapisseries entièrement remanié par Louis-Philippe, qui y fit installer d’anciennes tapisseries du XVIIe siècle.