Les taxidermistes ont permis de faire découvrir le monde à ceux qui ne pouvaient pas voyager. En France, ils ne sont plus qu’une cinquantaine à exercer cette profession. Plongez dans l’univers de ceux qui immortalisent les animaux avec des passionnés conservateurs de ce savoir-faire unique.

Le terme taxidermie date de 1846 et renvoie à taxis signifiant « arrangement et ordre » et de derme signifiant « peau ». Le mot taxidermiste – ou empailleur – apparaît en 1872. La taxidermie est l’art de conserver, par différentes techniques les animaux morts sous un aspect semblable à celui de leur vivant. Dans un cadre scientifique et en particulier celui des musées d’histoire naturelle, l’activité de taxidermiste avait pour but d’enseigner la zoologie aux étudiants. Elle attirait une clientèle de chasseurs venus apporter leurs trophées pour les y faire naturaliser. Ce mélange des genres était cependant autorisé et organisé, les spécimens destinés aux collections étant strictement contrôlés.

Les débuts de la taxidermie semblent remonter au XVe siècle avec la découverte du Nouveau Monde. Les marins reviennent en Europe avec des ensembles d’objets hétéroclites. Minéraux, végétaux, animaux sont revendus pour les cabinets de curiosité des riches collectionneurs. Pour ces derniers, l’objectif est de montrer toute la diversité du monde. Au XIXe siècle, de grandes expéditions permettent de découvrir de nouvelles espèces qui sont ramenées dans un but scientifique pour les conserver et les observer.

Dans le même temps, des ateliers de taxidermie se développent. Le premier atelier important, Rowland Wards, fut créé à Londres vers 1850. À Paris, les réalisations des ateliers Deyrolle ou des frères Verreaux connurent un certain retentissement.

Un oiseau et un papillon "Morpho Godarti" naturalisé de la maison Deyrolle © Radio France - Deyrolle

Actuellement, en France, 90% des espèces sont protégées par la loi de 1976 appliquée à partir de 1982. Ce qui signifie que seulement 10% des espèces sont libres à la naturalisation. Aucun animal n’a été tué pour être naturalisé : les animaux d’espèces non domestiques proviennent de zoos, cirques ou élevages dans lesquels ils sont morts de vieillesse ou de maladie. Ils ont une traçabilité, et les espèces protégées sont détenues et livrées dans le respect de la Convention de Washington. Toutes les autres doivent faire l’objet d’une demande au ministère de l’Environnement.

Avec ses invités, Loïc Ballet nous fait découvrir cette histoire de la taxidermie et de ce métier qui effraie parfois notre société.

- Vincent Cuisset est taxidermiste au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. Centre scientifique de conservation de la biodiversité et des patrimoines, les collections de ce musée remontent au XVIIIe siècle. Environ 90 000 spécimens ont été naturalisé en deux siècles. Aujourd’hui, les naturalisations sont fabriquées pour le parcours de visite ou ont été restaurées, dans le cas de spécimens anciens. Ces travaux sont accomplis dans les ateliers du Muséum par des taxidermistes comme Vincent. L’un l’une des sculptures intitulée « Jafar le jaguar » marque l’exposition « Félins » visible jusqu’au 7 janvier 2024. Muséum national d'Histoire naturelle (mnhn.fr)

- Francine Campa est propriétaire de la maison Deyrolle , taxidermie, entomologie et cabinet de curiosité à Paris. Lieu unique à Paris, cette maison n'a pas failli à sa vocation pédagogique depuis sa création en 1831 par Jean-Baptiste Deyrolle, très vite relayé par son fils Achille. Tous deux passionnés d'entomologie, ils développent rapidement un commerce florissant basé sur la vente d'insectes et de matériel de chasse pour les collections d'Histoire naturelle, tout en développant l'activité de taxidermiste qui avait marqué les débuts professionnels de Jean-Baptiste Deyrolle. Aujourd'hui, oiseaux de toute beauté, fauves somptueux et mammifères de tous les continents, viennent peupler les salons de cette galerie unique au monde. Ces animaux sont ici de vraies vedettes et figurent dans les meilleurs castings parisiens avant de faire la une des magazines ou de spots publicitaires.

- Claude Aguttes est commissaire-priseur et fondateur de Aguttes, maison de vente aux enchères . Fondée à Clermont-Ferrand en 1974 la maison s’est hissée au rang d’acteur français majeur du marché de l’art. Passionné d'histoire, Claude Aguttes a racheté et restauré durant 15 ans, le château de Tournoël en Auvergne. Le château désormais vivable a été meublé avec des objets de la collection personnelle du commissaire-priseur. La décoration est un mélange de XIVe et de XVe et de contemporain. Claude Aguttes y a installé son cabinet de curiosités : sa collection de coquillages, d'animaux empaillés et d'autres objets curieux, aujourd'hui protégés et authentifiés par un expert du musée d'Histoire naturelle.

- Claire Caron Mayor est taxidermiste d’art à Souillac (46). Après une formation en sculpture à l’école Boulle, elle, découvre et pratique pendant deux ans la taxidermie au Muséum d’Histoire naturelle de Paris, avant de parfaire sa formation dans le cadre d’un CAP. Elle allie taxidermie et art, le réalisme aux rêves et sa créativité n'a pas de limite. Un tigre à la fourrure jaune fluo, une biche au pelage bleu, des étourneaux avec un visage d'humain...Voilà ce que la jeune artiste Souillagaise propose. À seulement 25 ans, Claire Caron Mayor a reçu le Prix Avenir Métiers d'Art 2022 - catégorie Métiers rares, 2e prix pour la réalisation d’une biche azurée. Elle partage ses créations sur Instagram et TIK TOK )

De gauche à droite, Claire Caron Mayor, Vincent Cuisset, Francine Campa, Claude Aguttes et Loïc Ballet © Radio France

"Jafar le jaguar", une sculpture du taxidermiste Vincent Cuisset, visible dans l'exposition "Félins" au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. © Radio France - Vincent Cuisset