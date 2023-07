Les artisans du rêve : haute couture, plumes et broderie

Depuis le XIXe siècle, la haute couture rayonne avec ses différentes disciplines. Découvrez l'histoire et les personnalités singulières et créatives qui œuvrent pour que les paillettes, les plumes et la broderie nous fassent toujours rêver.

Née à Paris, la haute couture a été inventée au XIXe siècle avec la création des premières maisons de couture et l'organisation des premiers défilés de mode. Depuis, la haute couture, par la créativité de ses artisans, designers, couturiers, brodeurs, stylistes, denteliers, costumiers, n'a cessé de nous faire rêver. Ces artisans aux multiples savoir-faire, œuvrent souvent dans les coulisses des événements, des cabarets, des ateliers et des collections les plus remarquables.

Les artisans de la couture s'assurent de transmettre leur savoir-faire et leurs exigences de génération en génération. Avec ses invités, Nathalie Helal nous plonge dans le quotidien et l'histoire de ces passionnés d'art qui ne cessent de se renouveler, tout en conservant les traditions.

Les plumes du mythique Moulin Rouge

Spectacle phare du Moulin Rouge à Paris, La revue féerie est un tourbillon d'émotions, de strass de paillettes et... de plumes ! Dans les coulisses de ce show, pas moins de 3 000 mètres de boas de plumes d'autruche sont fabriquées chaque année pour en mettre plein la vue des spectateurs. Maître plumassier, Maxime Leroy est en charge, avec la filiale du Moulin Rouge Maison Février, de la création, de l'entretien et de la conservation des costumes de scène.

Avant de prendre la lumière des projecteurs, ces plumes sont soigneusement choisies et entretenues. Elles proviennent d'animaux d'élevage uniquement : poules, dindes, faisans, autruches et émeus.

Les plumes sont à l'honneur dans les spectacles du Moulin Rouge - Sandie Bertrand - Moulin Rouge

Maxime Leroy œuvre dans le domaine de la haute couture, de l'art, de la photographie ou encore du cinéma. Il a commencé sa carrière d'artisan d'art plumassier chez Jean-Paul Gaultier.

Lunéville, fief de la broderie en Lorraine

Lorsque la future impératrice Joséphine de Beauharnais découvre le travail des brodeuses à l'occasion d'un séjour thermal à Plombières-les-Bains dans les Vosges en 1798, elle est immédiatement séduite par le travail de broderie blanche. C'est elle qui va mettre la broderie Chenut à la mode. Elle emporte les fabrications à Paris et en relance la mode. Les femmes de Lunéville brodent sur du tulle au point de chaînette, à l'aiguille, puis au crochet en 1850. C'est ainsi que le point de Lunéville est né.

Plus tard, en 1965 et toujours à Lunéville, Louis Ferry invente la broderie perlée. Depuis 1999, le savoir-faire de la broderie de Lunéville est mis en lumière dans un conservatoire créé par la famille Rémy. Il permet de découvrir l'histoire de la broderie et des grands couturiers. On peut aussi s'y former à différentes techniques de broderie avec Aude Rémy, invitée dans "L'atelier de nos talents".

Depuis 2020, le point de Lunéville et la broderie perlée et pailletée sont inscrits à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel.

Assurer la transmission de la borderie

Au lycée professionnel Octave Feuillet , lycée de la mode et des métiers d'art de Paris, on peut se former aux métiers de la broderie d'art, de la plumasserie, de la fleur artificielle, du chapeau ou encore la lingerie et corsetterie. Également créateur de Show Bizness, un atelier dédié aux métiers du spectacle, Christophe Barré est professeur d'atelier couture.