Les artisans qui travaillent l'or

Réouverture de Notre-Dame de Paris en 2024 : "Les choses avancent vraiment bien"

À un an et demi de la réouverture prévue de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le chantier bat son plein. Au cœur de l’Île de la Cité et partout en France, maçons, tailleurs de pierre, charpentiers, couvreurs et sculpteurs s'activent. Rencontre avec ces passionnés qui œuvrent pour le patrimoine.