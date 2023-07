Les arts de la table

Pour un mariage, une réunion de famille ou les fêtes de Noël, on aime préparer une table à la hauteur de l’événement. Nappes, vaisselles et couverts : Nathalie Helal nous dit comment recevoir dans les règles de l’art, en compagnie d’artisans du textile, de la poterie et de l’orfèvrerie.

Quand on organise une fête, que ce soit un mariage, un anniversaire ou un repas de Noël, on a souvent à cœur de préparer une table qui soit la plus belle possible, en accord avec l’événement et en y apportant une touche personnelle. Nappes, chemin de table et serviettes, mais aussi vaisselle et couverts : matières et couleurs vont composer des décors aussi singuliers que magnifiques.

Cette tradition des arts de la table est ancienne. Autrefois, il était, en effet, inconcevable de recevoir sans sortir les couverts en argent, la nappe et les serviettes blanches, brodées des initiales familiales et le service de table, généralement offerts pour le mariage.

Nathalie Helal reçoit des artisans qui perpétuent cette tradition. Du linge de table haut de gamme aux ronds de serviette, en passant par des couverts en argent et des pièces de poterie, ils nous font partager leur passion pour que recevoir soit plus que jamais une fête.

· Jean-Michel Borin, de Beauvillé , le dernier fabricant de tissu utilisant la technique d’impression au cadre plat. C’est le décret signé par Louis XV en 1759 qui va permettre l'essor de l'impression sur étoffes, transformant un artisanat en une prestigieuse industrie royale : à Ribeauvillé (dans le Haut-Rhin), la Manufacture d’impression sur étoffes affine depuis plus de deux siècles son savoir-faire. Aujourd’hui encore toute la production de Beauvillé est fabriquée en France et la marque affiche depuis 2009, avec fierté, son label « Entreprise du Patrimoine vivant ».

· Luce Schmitter, de la Poterie Fortuné Schmitter de Betschdorf (dans le Bas-Rhin). Elle travaille avec son père, son compagnon et une décoratrice. Son atelier de poterie est artisanal et familial, et il assure une production au véritable grès au sel d'Alsace depuis sept générations. En Alsace, l’histoire des potiers est très ancienne : dès l’époque de la pierre polie, on modelait l’argile de la plaine du Rhin qui est une grande qualité. Au fil du temps les potiers de la région - appelés Schüsseldreher ou tourneurs de terrines - ont créé une diversité de pièces robustes et colorées en terre vernissée, principalement utilisées en cuisine (culinaire et de conservation) et en décoration.

· Camille Gras , orfèvre (argent et métal argenté pour Art de la table), à Paris dans le 3e arrondissement. C’est l’un des derniers orfèvres de Paris. Diplômé de l’école Boulle et formé à ce savoir-faire millénaire à Florence et à Paris et aux États-Unis également, il travaille aujourd’hui les métaux précieux avec le même souci du détail et de finesse qu’autrefois (il travaille encore avec certains outils utilisés depuis des siècles). Il restaure, conçoit ou réalise des pièces d’orfèvrerie en argent massif ou en métal argenté pour les plus grandes maisons de luxe et d’orfèvrerie de Paris comme pour les particuliers. Il réalise également des prototypes pour des designers, des architectes et des créateurs.