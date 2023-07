Les bâtisseurs de Notre-Dame de Paris, un an et demi avant la réouverture

À un an et demi de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le chantier bat son plein. Au cœur de l’Île de la Cité et partout en France, maçons, tailleurs de pierre, charpentiers, couvreurs et sculpteurs s'activent. Rencontre avec ces passionnés qui œuvrent pour le patrimoine.

La réouverture est prévue en décembre 2024. Sur les chantiers de la reconstruction de la cathédrale la plus visitée au monde, les artisans et spécialistes s'activent pour voir renaître ce joyau du patrimoine datant du 12e siècle. On compte aujourd'hui plus de 500 compagnons, artisans d’art et encadrants sur le chantier, et autant en région pour ressusciter l'édifice victime d'un incendie le 15 avril 2019. Autant de métiers rares comme des facteurs d'orgues, des vitalistes, doreurs ou encore campanistes.

"Pour restaurer Notre-Dame de Paris dans une exemplarité patrimoniale, on a besoin de beaucoup de spécialités des métiers d'art et du patrimoine qu'on trouve dans la restauration des monuments historiques."

Si la reconstruction de Notre-Dame de Paris prend du temps, de nombreux travaux ont déjà été réalisés. L'ensemble des voûtes a été reconstruit ou consolidé, à l'exception de celles qui seront remontées après la reconstruction de la flèche Viollet-le-Duc .

"On n'a pas perdu un instant." - Philippe Jost

Des premiers résultats d'un chantier d'exception

Côté nettoyage, collatéraux, chapelles, déambulatoire, tribunes, bras du transept, narthex et premières travées de la nef sont déjà entièrement remis au propre. Les travaux pour restituer la flèche et les charpentes sont toujours en cours. Jusqu'à la fin de l'année 2023, les Parisiens et visiteurs de la ville lumière pourront voir s'élever l'échafaudage de 100 mètres de haut qui entourera la flèche pendant sa construction. La pose de la charpente de la flèche a débuté en avril 2023. Du côté de la centaine de fermes qui composent les charpentes médiévales de la nef et du chœur, la pose débutera avant la fin de l'été et sera effectuée jusqu'au début de l'année 2024.

En atelier dans nos régions ou sur l'île de la Cité, les spécialistes sont à l'œuvre avec un objectif : la réouverture de la cathédrale en décembre 2024 - David Bordes © Rebâtir Notre-Dame de Paris

La flèche, chef-d’œuvre en chêne massif à 100 mètres de haut

Chef-d’œuvre de charpente, en bois de chêne massif, culminant à près de 100 mètres de hauteur, ancré à 30 mètres du sol, la flèche de la cathédrale repose sur une structure essentielle : le fût. Au niveau de la souche, entre le tabouret et l'étage ajouré, il mesure sept mètres de longueur et autant de largeur, sur presque vingt mètres de hauteur.

Aurélien Lefèvre nous parle de la reconstruction du fût, un élément essentiel pour restaurer la flèche Viollet-le-Duc qui culminera de nouveau à 96 mètres - David Bordes © Rebâtir Notre-Dame de Paris.

Dans "L'atelier de nos talents", Nathalie Helal rencontre les constructeurs de la cathédrale :

Philippe Jost est directeur général délégué de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris et maître d’ouvrage du chantier de restauration.

est directeur général délégué de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris et maître d’ouvrage du chantier de restauration. Aurélien Lefèvre est directeur général de Gruard Charpente (Mayenne). Son entreprise a été choisie pour participer à la reconstruction du fût de la flèche de Viollet-le-Duc.

est directeur général de Gruard Charpente (Mayenne). Son entreprise a été choisie pour participer à la reconstruction du fût de la flèche de Viollet-le-Duc. Pascal Larsonneur est responsable sculpture de l'Atelier Bouvier (Gard). Médaillé par l'Académie d'architecture et la Compagnie des architectes en chef, il a travaillé sur des chantiers prestigieux : la cathédrale de Reims, celle de Rouen ou encore sur le Louvre. À Notre-Dame, son atelier est chargé des éléments sculptés des deux pignons nord et sud du transept.

On peut suivre l'actualité de la restauration de Notre-Dame de Paris dans le magazine du chantier, La Fabrique de Notre-Dame , dont le dernier numéro vient paraître en juillet 2023. L’intégralité des bénéfices est reversée au projet de restauration du lieu. Il est aussi possible de suivre l'évolution des chantiers sur les réseaux sociaux de l'établissement public, Facebook , Instagram et Youtube .

