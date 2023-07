Le traditionnel défilé du 14-Juillet est l’occasion d’admirer les uniformes des différents corps militaires français, notamment les casques et les coiffes de la Garde républicaine. Mais comment sont-ils confectionnés ? Nathalie Helal nous ouvre les coulisses de ce défilé haut en couleurs.

Ce 14 juillet, que l’on soit derrière son écran de télévision pour regarder le traditionnel défilé ou bien dans la foule aux abords des Champs-Élysées à Paris, nous offre l’occasion de pouvoir admirer les uniformes des différents corps militaires et de police français, mais aussi ceux de certaines unités étrangères.

Parmi ces corps, la Garde républicaine occupe une place particulière. Dépendant la gendarmerie, et dernier régiment monté en France, elle assure des missions d’honneur et de sécurité pour les hautes autorités publiques et le chef d’État. Elle est une figure emblématique du défilé du 14-Juillet, au cours duquel son uniforme de prestige, appelé Grande Tenue de Service, est facilement reconnaissable.

Tunique bleu marine fermée jusqu’au col, gants blancs et coiffes de tradition : les shakos et pour les cavaliers les casques avec houppette et plumeau. Or, ces coiffes militaires nécessitent une fabrication, dont la tradition est ancienne et les codes très précis.

En compagnie de ses invités, Nathalie Helal nous emmène dans les coulisses du défilé du 14-Juillet et nous présente ces coiffes et les différentes étapes de leur confection, ainsi que celles des drapeaux bleu, blanc, rouge.

L'adjudant Jérôme Hue, de l’atelier shakos de la Garde républicaine. Les coiffes de tradition de la Garde républicaine sont confectionnées par ses soins. Si le carton bouilli des shakos est aujourd'hui remplacé par du PVC, l'habillage faisant appel à la suédine et au drap, à la peau de chèvre et au laiton est entièrement manuel et réalisé sur mesure. Le nom de cette coiffe militaire a été emprunté aux Hongrois, pour lesquels « csako » veut dire bonnet. Il est utilisé par les hussards français à partir de 1750 et est adopté définitivement en 1849 par le Garde républicaine. Une particularité est à signaler pour le shako de la Garde : chaque grade, de colonel à garde, est marqué par des galons placés à sa partie supérieure et en deux V latéraux.

L'adjudant Franck Broyez, maître casquier de l’atelier casques de la Garde républicaine (qui assure la confection et la réparation). Les casques de cavalerie, hérités des coiffures des dragons et des cuirassiers du Premier Empire, comportent 80 pièces d'acier ou de laiton rivetées ou soudées sur place, qui nécessitent environ 40 heures de travail. Leur crinière noire ou rouge est toujours en crin naturel.