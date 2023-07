Les grandes manufactures de verre et de cristal

En France, l’art verrier s’est développé principalement en Lorraine, qui a vu naître de célèbres manufactures de verre et de cristal. Nathalie Helal nous présente deux d’entre elles, Lalique et Daum, symboles d’un savoir-faire millénaire, mais aussi de l’Art nouveau.

La fabrication du verre est un savoir-faire très ancien, mais en France, il ne s’est véritablement développé qu’au XVe siècle, à la faveur de la Charte des verriers signée en 1448 par Jean de Calabre, duc de Lorraine, précisant les droits et libertés de la profession et exemptant les maîtres verriers de tout impôt. De nombreux gentilshommes verriers s’installent alors en Lorraine, et au XVIIIe siècle la Lorraine devient le berceau de la verrerie avec le développement d’une industrie verrière et cristallière dans la région.

À côté de Baccarat et de Saint-Louis, Lalique et Daum sont de véritables symboles de la verrerie et du cristal français.

Fondée depuis plus d'un siècle, en 1888, à Wingen-sur-Moder, Lalique a su se renouveler tout en perpétuant le savoir-faire des maîtres-verriers d’antan, et crée aujourd’hui des pièces s’inspirant de trois thématiques chères à René Lalique : la femme, la faune et la flore.

Depuis 1878, Daum , maître-verrier dont l’atelier est installé à Nancy, place Stanislas, a toujours collaboré avec des artistes, notamment parmi ceux de l’école de Nancy et de l’Art Nouveau. De Majorelle à Dali, Arman et Hilton Mc Connico, en presque 140 ans, plus de 350 signatures d’exception constituent un patrimoine incomparable.

Pour nous présenter ces deux grands noms de la verrerie et du cristal, qui ont su allier art et artisanat au fil du temps, Nathalie Helal reçoit Marc Larminaux, directeur de la création chez Lalique, Cerise Guisez, directrice communication de chez Lalique, Vanessa Sitbon, de chez Daum, ainsi que Didier Largeault, expert de l’Art nouveau et de l’Art déco, spécialisé en verrerie.