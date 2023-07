Les métiers et les artisans du vin

Viticulteur, tonnelier, maître de chai, œnologue ou encore sommelier : les métiers du vin sont nombreux. Ils mettent en valeur un terroir et perpétuent un savoir-faire. Nathalie Helal nous les présente, et nous fait partager la passion de la vigne et du vin de ces artisans.

Les premières traces de vinification remontent à des millénaires, et le vin accompagne assurément les civilisations de l’Antiquité, notamment la civilisation gallo-romaine. La Gaule offre en effet des terroirs très propices à la culture de la vigne, et dès cette époque se développent des pratiques de vinification et de conservation du vin.

Depuis deux siècles, la France est un pays réputé internationalement pour ses vins de très grande qualité. Les bordeaux et les bourgogne, avec leurs crus classés comme le saint-émilion ou le clos-de-vougeot, font partie de notre patrimoine.

Viticulteur, tonnelier, maître de chai, œnologue, caviste ou encore sommelier : il existe en France de nombreux métiers contribuant à la production, à la conservation et à la diffusion du vin.

Pour nous présenter ces métiers et nous faire partager la passion de la vigne et du vin de ces artisans, Nathalie Helal reçoit une histoirienne des vins, Sandrine Audegond, un tonnelier, Frédéric Naud, et un maître de chai Alain Vallès. Elle nous parle aussi des formations qui existent pour exercer ces différents métiers.

• Sandrine Audegond est historienne des vins. Formatrice, auteure de six livres sur le vin, elle forme des professionnels de la filière du vin, cavistes, sommeliers, professionnels du tourisme ou de l'hôtellerie, et accompagne également les entreprises pour des audits qualité, sélection de vins, valorisation ou politique d'achat.

• Frédéric Naud, est le directeur de la Tonnellerie Meyrieux (du groupe Famille Sylvain), située à Villers-la-Faye (Côte-d’Or). Il perpétue le savoir-faire unique des tonnelleries de Bourgogne à travers des fûts de caractère et de qualité. Leur fabrication traditionnelle se fonde sur un vieillissement spécifique du merrain à l’air libre « en cheminée » et sur une chauffe longue et pénétrante qui permet de révéler les arômes subtils du bois. L'entreprise réalise aujourd’hui plus de 6 000 fûts par an.

• Alain Vallès est maître de chai du C hâteau de Crémat à Nice (Alpes-Maritimes). Le Château de Crémat est au cœur de l’appellation Bellet, un terroir complexe et riche. Alain Vallès accompagne en 2014 la conversion du vignoble en agriculture biologique, afin d’obtenir des sols plus vivants, plus sains, bien structurés et ainsi une vigne plus résistante et à même de faire face aux aléas climatiques.

Nathalie Helal et ses invités : Frédéric Naud, Sandrine Audegond et Alain Vallès © Radio France