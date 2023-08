Les sculpteurs et tailleurs de pierre

Qu’elle soit calcaire, volcanique ou quartzite, la pierre est partout dans notre quotidien. Une poignée de tailleurs et de sculpteurs de pierre savent la façonner et la sublimer. Loïc Ballet et ses invités nous offrent un voyage autour de l’histoire de la pierre et de cet artisanat.

"L'Atelier de nos talents" vous plonge dans un métier rare et oublié avec des tailleurs et sculpteurs de pierre.

Depuis la préhistoire, l’homme travaille la pierre. Elle est un témoin silencieux des différentes évolutions culturelles et artistiques de notre Histoire. Au cœur de ces évolutions, les tailleurs et sculpteurs de pierres donnent vie à ce matériau noble en le transformant en bâtiment ou en concevant des œuvres d’art.

Retrouvez les invités de « L’atelier de nos talents » qui, par ce savoir-faire unique et rare, préservent et transmettent notre patrimoine :

- Mélanie Baticle est responsable des contenus culturels à la Maison de la Pierre à Saint-Maximin . Ce musée atypique situé dans l’Oise permet de découvrir la pierre calcaire qui a permis de construire l’ensemble des monuments et habitations de la ville de Paris, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours. Des visites guidées de la carrière souterraine et des initiations à la sculpture sont proposées tout au long de l’année. Récemment, la pierre de Saint Maximin a été en partie utilisée pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris.

- Frédéric THIBAULT est sculpteur et tailleur de pierre et Compagnon du Devoir. Après une école d’architecture à Paris, il s'oriente vers un CAP de Tailleur de Pierre, puis, une formation de sculpture ornementale. Il a œuvré à Notre-Dame de Paris pour la restauration des œuvres sculptées sur la Tour et sur la restauration de la basilique de Saint-Denis. Il participe également à des chantiers médiévaux comme celui de Guyenne situé près de Bordeaux.

- Thierry Courtadon est sculpteur de pierre de lave à Volvic . Depuis plus de 30 ans, Thierry travaille cette pierre à la couleur gris foncé. Il a été le premier à l'appréhender et à faire de cette pierre de la dentelle. Il est sollicité par des entreprises et des particuliers à travers la planète (Émirats, États-Unis, Europe.)

- Patrice Terrone est dirigeant de la société de monuments funéraires : "Les Granits du Bourbonnais" basée au Mayet-de-Montagne. Sous les mains de ces artisans, la pierre devient monument ou ornement sur mesure. Ils mettent à l’honneur la pierre marbrière plus dure et plus résistante ou bien le granit en pierres reconstituées à la poussière de Quartz.

Loïc Ballet, Mélanie Baticle et Frédéric Thibault © Radio France

Thierry Courtadon, sculpteur de pierre de lave à Volvic. © Radio France