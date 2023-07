Tournons les pages : imprimerie, reliure, enluminure

Les livres ne sont pas le seul fruit de l’imagination ou de la réflexion des auteurs, ce sont aussi des objets qui passent par différentes étapes de fabrication plus ou moins élaborées. De l’impression à la reliure, Nathalie Helal nous fait découvrir les métiers du livre.

Alors qu’il y a quelques années, certains avaient prédit la disparition des livres, au profit des tablettes numériques, on n’a jamais acheté autant de livres qu'aujourd'hui. Le plaisir de tourner les pages, celui d’admirer de belles couvertures, une mise en page originale nous rappellent qu’un livre, ce n’est pas qu’un texte, aussi passionnant ou intéressant soit-il, un livre c’est aussi un objet.

Du livre de poche que l’on emporte facilement au livre de collection, cet objet est bien sûr très différent dans sa facture et ne nécessite pas le même travail de fabrication, voire de restauration pour les livres anciens.

Imprimeurs, typographes, relieurs, enlumineurs, calligraphes : les métiers du livre convoquent des savoir-faire exceptionnels et des traditions qui remontent au Moyen Âge.

Pour nous les présenter, Nathalie Helal est en compagnie de Jean-Marc Providence, directeur de l’Atelier-Musée de l’Imprimerie à Malesherbes, de Stéphanie Trémois, relieuse, et de Myriam Chesseboeuf, enlumineuse et calligraphe.

· Jean-Marc Providence, directeur de l’ Atelier-Musée de l’Imprimerie (AMI) à Malesherbes (dans le Loiret). Le musée, d'une superficie de 4000 m2, retrace l'histoire de l'imprimerie et de l'imprimé, de Gutenberg (en réalité bien avant) à la révolution numérique, et propose 8 ateliers offrant de multiples initiations aux métiers de l'imprimerie.

Copie d'une affiche créée pour le festival d'Avignon par Marcel Jacno, graphiste, typographe, peintre, auquel l'AMI consacre une exposition - DR

· Stéphanie Trémois, artisan relieuse. L'atelier dans lequel elle travaille, Bourgogne Reliure , situé à Paris dans le 7e arrondissement, exerce non seulement une activité de reliure, mais aussi de restauration de livres anciens, de dorure, de brochure et d'autres travaux du cuir (couvrure de bureau, sous-main...). En plus de 25 ans de métier, elle a appris à répéter avec minutie les mêmes gestes qu’elle effectue et perfectionne aujourd’hui avec grande précision et qu'elle transmet avec passion. Outre une clientèle de particuliers (bibliophiles, écrivains, hommes politiques...), l'atelier a développé des partenariats avec de grandes institutions comme l'Assemblée nationale, les bibliothèques spécialisées et Musées municipaux de la Ville de Paris, le Muse du Louvre et de la Marine.

· Myriam Chesseboeuf , enlumineure Meilleur Ouvrier de France 2019, calligraphe et graphopédagogue à Chauvigny (dans la Vienne). Au pinceau et à la plume, un enlumineur dessine et met en couleur les lettrines et ornements de manuscrits religieux ou profanes. Si au Moyen Âge, les œuvres étaient essentiellement religieuses, l'art de l'enluminure s'exerce aujourd'hui dans des domaines d’activité très variés : restauration et réplique de manuscrits, enseignement, artisanat, illustration d’art, œuvre originale (diffusion ou création contemporaine), et même publicité.