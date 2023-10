90 ans, un bel anniversaire : toute une histoire de chocolat pour la famille Bizolon à Aix Les Bains

Chocolatier depuis 4 générations à Aix-les-Bains, la chocolaterie Bizolon vous propose de découvrir une large gamme de chocolats, macarons, pâtisseries, mais également de nombreuses spécialités régionales. Un savoir-faire familial à depuis 1933, autrement dit depuis 90 ans .

L'histoire de la famille Bizolon "Après avoir tenu une affaire florissante à BourgoinJallieu, Jeanne et Louis Bizolon décident de s’installer à Aix-les-Bains, ville d’origine de Jeanne. Ils rachètent alors la pâtisserie Try en 1933. Ayant tous deux travaillé dans de grandes maisons parisiennes et en province, ils mènent d’une main de maître leur entreprise, qui devient bientôt une enseigne aixoise réputée. Leur fils, Roger, prend leur suite en 1954, épaulé par son épouse Lucienne. La maison prend de l’ampleur et comprend plusieurs employés, vendeuses et pâtissiers.

Une seconde boutique s’ouvre, pendant quelques années, avenue Charles de Gaulle. La maison est réputée alors pour ses pâtisseries traditionnelles en abondance, pour le salon de thé, les produits salés tels que les vol-au-vent, pâtés en croûte et pour ses multiples spécialités réalisées dans la tradition."

