La pasta fresca, fromages, charcuteries italiennes de Nonna Lisa à Chambéry avec Natasha Sinopoli

Le métier de caviste avec Claire, Fred et Justine, le girl power du Caveau du vigneron à Saint Félix

Le caveau du vigneron, c'est une histoire de famille avec Dédé , Marie-odile et aujourd'hui leur fille Claire qui a repris les clefs du caveau. Epaulée par Fred et Justine, le caveau propose un large choix de vins, whiskies, rhums, bières, thé et épicerie fines.