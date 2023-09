My French Epicerie exporte la gastronomie de Nouvelle Aquitaine

Depuis 2020, My French Epicerie, installée à La Grimaudière, sélectionne avec soin des produits artisanaux de Nouvelle Aquitaine pour les faire livrer en Europe.

Adeline Derosier et Alexandre Vasilevski fondateurs de My French Epicerie

Adeline Derosier et Alexandre Vasilevski ont beaucoup voyagé et souvent regretté de trouver à l'étranger des produits français pas toujours à la hauteur de la gastronomie hexagonale. Ce constat les a incités à monter un site internet pour expédier en Europe des produits issus de la région Nouvelle Aquitaine.

Ils montent le site internet My French Épicerie en 2020, pas le meilleur moment pour l'export, puisqu'il n'était alors plus possible d'envoyer des produits à l'étranger. Le site propose une gamme d'environ 1000 références de produits : épicerie fine, foies gras de canard, tartinables apéritifs, bières artisanales françaises et vins. Tous provenant d'une cinquantaine de producteurs du Sud-Ouest.

Coffret de produits sélectionnés de My French Epicerie - My French Epicerie

Adeline Derosier et Alexandre Vasilevski ont sélectionné avec soin les produits, en rendant visite à chaque producteur pour la qualité de la relation humaine et pour s'assurer de l'excellence des produits vendus. Attachés au terroir, ils recherchent dans chaque produit l'authenticité et la traçabilité.

Aujourd'hui, 80% des ventes se font sur l'hexagone et 20% à l'étranger. Une commande sur deux vient de l'étranger, car il est assez fréquent que des Français expatriés sélectionnent des produits de My French Épicerie pour faire parvenir un colis pour leur famille en métropole. My French Épicerie a aussi développé son activité dans le monde des entreprises avec des coffrets-cadeaux sur-mesure.

Coffret de foie gras prestige sélectionné par My French Epicerie - My French Epicerie

Petite fierté pour My French Épicerie, malgré sa toute petite taille, l'entreprise de La Grimaudière est en train de talonner les plus grandes épiceries fines connues en France dans le référencement sur internet...