Francesca MASUZZO, l'atelier de Francesca, confiturière à Porto-Vecchio

L'atelier de Francesca a démarré avec 3 parfums de confitures il y a 9 ans. Mais progressivement, l'artisane à nos micros a étoffé sa gamme.

Aujourd'hui, elle développe aussi des chutneys, des biscuits sucrés et salés.

Et ses confitures sont au nombre de 47. Avec des saveurs classiques et d'autres associations beaucoup plus inattendues...