Comment les entreprises du tourisme forment leurs salariés au changement climatique

Savez-vous ce que font (vraiment) les Français pendant les vacances ?

Chez les professionnels du tourisme, on ne considère comme vacanciers que ceux qui passent 4 nuits hors de chez eux. Et ce n'est pas tout ! Plus de la moitié d'entre nous passons nos vacances en famille ou chez des amis. C’est-à-dire à budget zéro, on appelle ça de séjours non marchands.