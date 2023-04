Guide conférencier, une profession qui reprend des couleurs

Il y a plus de 4000 guides touristiques diplômés. Certains ont dû abandonner en raison de la crise du Covid. Mais, les affaires reprennent.

L’année dernière a été excellente notamment parce que beaucoup d’Américains ou d’autres visiteurs venant d’autres pays avaient reporté leur voyage et donc ont décidé de l’effectuer en 2022.

Pour une demi-journée de guidage, un guide facturera entre 100 à 300 €. Plus la visite est pointue et plus la langue parlée est rare plus le tarif sera élevé.

Pour la moitié des guides, le métier s’exerce avec un statut d’indépendant. Toutefois il reste précaire, notamment dans les régions moins touristiques.

Vient s’ajouter à cela la concurrence de guides bénévoles qui organisent des balades gratuites. Quand vous entrez dans un office du tourisme, faites-vous bien préciser si c’est un guide professionnel ou bénévole qu’on vous propose. Vous pourrez choisir en connaissance de cause.

Vous pouvez également aller sur le site de la Féderation nationale des guides interprètes conférenciers

Invitée : Armelle Villepellet, guide conférencière et membre du bureau de la FNGIC, la Fédération nationale des Guides interprètes et conférenciers.