L’explosion du cyclotourisme

Nous sommes plus de 21 millions de Français à enfourcher nos bicyclettes pendant les vacances, selon la Fédération française de Cyclotourisme. En fait, l'impact du vélo sur l'économie a presque doublé en dix ans.

Electrique, avec ou sans remorque, ce ne sont pas les modèles qui manquent.

Il existe même des hébergements labélisés Accueil Vélo ! Ils n'attendent plus que vous.

Pour partir en vacances, Il suffit de posséder ou de louer un vélo, et de trouver des itinéraires adaptés. Coté budget, faisons une estimation : pour une semaine avec hébergement, restauration, location du vélo, il faut prévoir 500 € par personne.

Avec en prime un Impact carbone égal à zéro.

C’est une dépense raisonnable pour les vacanciers, et un bon rapport pour les commerçants. Un cycliste, par rapport à l’automobiliste, dépense plus, c’est un bon vivant. On estime qu’il dépense en moyenne 70 euros par jour.

Invitée : Martine Cano, présidente de la Fédération française de cyclotourisme