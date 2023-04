Le secteur touristique est-il adapté aux personnes handicapées ?

Il reste encore beaucoup à faire pour que les personnes à mobilité réduite puissent voyager sans souci. Hôtels musées, monuments, sites, ont l'obligation d’être accessibles, mais c’est encore loin d’être le cas partout.

Savez-vous que la France compte 4000 sites touristiques labélisés Tourisme et Handicap mais à peine plus de la moitié sont équipés pour les 4 types de handicap, c’est à dire handicap mental, auditif, moteur et visuel.

Certes ces lieux sont de plus en plus nombreux, mais c'est encore insuffisant.

Or c’est un marché à part entière. On dénombre en France plus de 12 millions de personnes handicapées et par exemple plus de 6 millions de personnes qui ont des difficultés auditives.

Les personnes handicapées ne sont pas les seules à avoir besoin d'installations particulières.

Les personnes âgées, les femmes enceintes, les jeunes enfants, ont également besoin d'espaces moins bruyants, de lieux pour se reposer, ou de rampe d'accès en pente douce.

Investir dans des aménagements pour handicapés, finalement, ça profite à tout le monde.

Invitée : Annette Masson, présidente de l’ Association Tourisme et Handicap .