Arobase Recrutement recherche pour un de ses clients un(e) Responsable des Opérations industrielles

Arobase Recrutement recherche pour la société VEGEPLAST à Bazet (65), un(e) Responsable des Opérations industrielles.

VEGEPLAST est une entreprise novatrice dans le domaine des agro-matériaux.Elle crée et produit des pièces en matériaux bio-sourcés et biodégradables. Rejoindre VEGEPLAST, c’est intégrer une société qui a pour ambition d’éliminer le plastique pétro-sourcéen proposant des alternatives plus respectueuses de l’environnement.

Rattaché(e)à la Direction Générale, le/la Responsable des Opérations Industrielles travaille sur toutes les étapes de la conception, du développement, du déploiement et de l'optimisation des processus et systèmes de production technique pour s'assurer que nous disposons de pratiques, de ressources et de connaissances solides et efficaces pour répondre aux besoins de l'entreprise.

Conditions et avantages :

Rémunération selon profil et expérience –Cadre au forfait

Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur·

CDI à temps complet

Prise de poste dès que possible

Missions principales :

Définition et optimisation du planning de production de l’atelier de 14 presses à injecter ainsi que les opérations d’extrusions

Gestion de la fabrication des équipements et de leur montage-installation

Pilotage opérationnel des lignes de production et de montage, en vue de garantir le respect des délais

Encadrement et formation d’une équipe de 18 personnes

Gestion de la Supply Chain (Planning, approvisionnements, gestion des commandes clients)

En charge de la Maintenance Générale et l’atelier de maintenance et fabrication des moules

Recrutement, Suivi du personnel (congés, présence, intérim)

Profil recherché

De formation supérieure Bac+5 profil ingénieur, vous avez une première expérience de 3-5ans réussie dans le management des équipes et idéalement dans le secteur de la plasturgie. Anglais, écrit et parlé. Le savoir être et les valeurs du candidat sélectionné auraune appétence pour le développement durable.De plus, vous serez convaincu(e) qu’il est important d’œuvrer pour le développement d’alternatives écologiques

Savoir-être

Aisance à l’oral

Forte capacité d’autonomie

Anticipation des actions et de son travail

Persévérance

Force de persuasion

Rigueur

Appétence pour les PME

Bon relationnel et diplomatie pour favoriser les interfaces internes et externes

Ecoute et capacité de remise en question

Disponibilité et capacité d’adaptation

POUR CANDIDATER : recrutement@arobase-recrutement.com