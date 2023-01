AS INTERIM recherche un nouveau collaborateur en CDD pour son agence

AS Interim

AS Intérim est une agence d’emploi locale et totalement indépendante, spécialisée dans le recrutement Intérim. Nous recrutons essentiellement pour les secteurs : BTP, restauration, ambulances et automobile. Les locaux sont en centre-ville de Pau, au 25 Rue Carnot.

AS INTERIM est en pleine expansion et à ce titre, recrute au sein de son agence un nouveau collaborateur H/F : ASSISTANT RH H/F.

Missions :

- accueillir et inscrire les candidats potentiels

- effectuer des actions de sourcing sur des jobboards (rédaction d'annonces et relances téléphoniques)

- réaliser des entretiens téléphoniques et physiques approfondis

- réceptionner les demandes clients et comprendre leurs besoins

- effectuer des présentations de candidats en réponse à un besoin ou en proposition active

- réaliser les contrats de travail, la saisie des relevés d’heures, les DPAE, les dossiers formations, …

- gérer les réseaux sociaux

Profil et compétences :

- C'est avant tout votre personnalité, votre envie d'apprendre et de vous investir pour notre agence qui nous convaincront !

- Dans un environnement RH dicté par l'urgence, vos prises d'initiatives et votre capacité d'adaptation seront essentielles face à des situations et interlocuteurs très variés.

- Un bon relationnel est indispensable !

Conditions de travail :

Poste sédentaire en agence

L’agence est ouverte du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h. A la convenance du candidat H/F, le poste sera à 35h ou à 39h/semaine (heures sup payées)

Contrat de travail :

Contrat CDD de 6 mois avec objectif d’embauche en CDI par la suite

Rémunération et avantages :

1880 € brut mensuel de salaire fixe

Heures supplémentaires majorées à 25 % de 35 à 39 h

Primes mensuelles variables suivant le CA mensuel

Candidature :