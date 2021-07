Emploi : à Artix, Adecco, recherche un Employé de Restauration

Emploi : à Laruns, le Pôle Pyrénées Métiers de la Montagne, recrute pour cette saison d'été

Le Pôle Pyrénées Métiers de la Montagne, à pour but de mette en relation employeurs et saisonniers, et de bâtir des projets professionnels autour de la saisonnalité. Les postes sont à pourvoir en Vallée d'Ossau, Vallée d'Aspe et Vallée de Barétous.