Emploi : à Artix, Arobase Intérim, propose une Formation de Monteur Réseau

Pour répondre à la demande du marché en tant que prestataire, la Société COPLAND, forme et embauche des Monteurs Réseau. C'est l'agence Arobase Intérim à Artix, qui a en charge le sourcing et la formation préalable à l'embauche pour un groupe de 10 à 12 personnes. Cette formation diplômante permet d'acquérir les compétences liées au métier de Monteur Réseau aéro-souterrain, et débouche sur des CDI.

Métier :

Installer ou modifier un réseau électrique aérien basse tension

Installer des réseaux d'éclairage public et réseaux basse tension

Poser des candélabres et des foyers lumineux d'éclairage public

Poser les câbles d'un réseau électrique souterrain basse tension

Réaliser les branchements aéro-souterrains aux abonnés

Réaliser des liaisons aéro-souterraines du réseau basse tension

Raccorder les émergences

Contenu de la formation :

Habilitation électrique

AIPR

CACES Nacelle

Formation travail en hauteur

Certifications proposées :

Titre Professionnel - Monteur de Réseau électrique aéro-souterrain

Inscrits au RNCP (RNCP401)

Eligible CPF

Public visé :

Homme et femme

De préférence être issu du BTP ou du milieu Agricole

En Projet de reconversion avec l'envie d’intégrer un métier d’avenir

Préalables :

Avoir une bonne condition physique

Bonne résistance aux variations de températures

Inscription :

Entretien et présentation des critères d'admissibilité

Sélection et candidatures envoyées à l'entreprise

Proposition d'un apprentissage en immersion

Avant le savoir-faire, le savoir-être sera déterminant

Les Conditions de travail :

35 à 39 heures par semaine du Lundi au vendredi

Formation puis CDI !

Déplacements à prévoir (frais pris en charge)

Rémunération et avantages :

De 70% à 100% du smic (rémunération alternante)

Acompte de paye à la semaine si besoin

Mutuelle, logement, garde d'enfants

Candidature :

Par Mail : artix@arobase-interim.com

Par Téléphone : 05 59 53 96 96

Dépôt en Agence : 682, avenue Gaston Fébus, Sortie d'Artix direction Orthez