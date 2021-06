Emploi : à Artix, Arobase Intérim, recrute 20 Manœuvres BTP

Emploi : à Assat, Journées Portes Ouvertes avec le Pôle Adour Formation et 148 postes d'apprentissage

Au CFAI Adour, La rentrée 2021-2022 c'est le 25 juin et le 7 juillet ! En effet, le Centre de Formation des Apprentis de l'Industrie, propose deux journées Portes Ouvertes afin de découvrir des carrières et des filières, à Assat, Lanne et Tarnos.