Emploi : à Pau, Babychou Services, organise un Job Dating, pour recruter des Babychou-Sitter

Dans le cadre d'une campagne de recrutement nationale, 50 postes de garde d'enfants sont proposées sur la ville et agglomération de Pau

Babychou Services Pau, spécialiste de la garde d’enfants à domicile, organise un grand job dating. Plus de 2000 postes sont à pourvoir en France avant la rentrée de septembre dans tout le réseau Babychou Services. A ce titre l’Agence de Pau, organise le job dating ce mercredi 30 juin de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30, au 57, rue Emile Guichenné. 50 postes sont proposés sur la ville/agglomération et un chèque Week-end de 100€ est à gagner, à cette occasion !

Les profils recherchés par Babychou Services :

Des étudiants motivés disposant d'une première expérience

Des professionnels de la petite enfance

Des mamies nounous

Babysitting occasionnel le soir

Les horaires :

Les plus demandés sont les tranches 7h-8h30, 16h30-20h

Mercredi en journée et/ou demi-journée

La rémunération :

Définie en fonction de l’expérience du candidat et du nombre d’enfants à garder

Elle démarre au SMIC et s’élève à plus de 10 € de l’heure

Déroulement :

Lors du job dating, vous pourrez consulter les offres à pourvoir, déposer votre CV et échanger avec l’équipe de l’agence de Pau.

Les profils les plus intéressants se verront proposer un entretien de recrutement.

Une tombola pour les candidats : un chèque Week-end à gagner ! Un chèque Week-end d’une valeur de 100€ est à gagner pour les candidats qui se présenteront à l’agence lors de ce job-dating, un tirage au sort sera organisé parmi les CV déposés. Un petit coup de pouce pour passer un bon moment !!

A propos de Babychou Services :

Réseau de 100 agences agréées spécialistes de la garde d’enfants à domicile

Depuis 1998, l'enseigne répond à tous les besoins pour l'enfant de 0 à 12 ans

Contact :

www.babychou.com Babychou Services Pau, Marine Mauloubier | 07 85 38 47 74 Mail : Contacts64pau@babychou.com