Emploi : l'agence AS Intérim à Pau recherche un comptable pour un de ses clients

Poste à pourvoir en intérim à Lons avec possibilité de recrutement en CDI par la suite ou dans l'immédiat. Poste recherché pour un client dans le secteur de transport

AS Intérim est une agence d’emploi locale et totalement indépendante, spécialisée dans le recrutement Intérim mais également CDI et CDD.

Aujourd’hui, AS INTERIM recherche pour l’un de ses clients un/une COMPTABLE D’ENTREPRISE

Notre client est du secteur du TRANSPORT et il est basé à Lons.

Missions :

Vous serez en charge de la comptabilité générale de l’entreprise :

- Saisie,

- Encaissement,

- Recouvrement,

- Facturation,

- Rapprochement bancaire,

- Suivi/analyse tableaux de bord,

- TVA…

- Préparation du bilan

Profil et compétences :

Nous recherchons un candidat H/F autonome sur son poste de travail, il s’agit d’une création de poste.

Connaître le secteur du TRANSPORT sera un atout à votre candidature.

Idéalement, vous êtes titulaire d’un Bac +2 en Comptabilité et justifiez de 3 ans d’expérience après diplôme.

Conditions de travail :

Temps et jours de travail aménageables selon les attentes du candidat(e).

Contrat de travail :

Contrat Intérim de 3 à 6 mois avec objectif d’embauche en CDI par la suite ou CDI direct, négociable selon les attentes du candidat(e).

Rémunération et avantages :

Salaire selon profil/expérience de 2300 à 2700€ brut mensuel.

Pour candidater:

Par mail : laura@asinterim.fr

Par Téléphone : 06 88 86 65 43

En agence : 25, Rue Carnot 64000 Pau