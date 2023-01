Emploi : La centrifugeuse à Pau recherche son gestionnaire financier et comptable

Le service de l’action artistique et culturelle, sous l’autorité du pôle Formation et Vie étudiante de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, recrute son gestionnaire financier et comptable

Contrat : CDD 10 Mois renouvelable

Poste catégorie B Contractuel

A pourvoir : P our le 1er février

Candidatures ouvertes jusqu'au 22 janvier

Pour postuler : recrutement.univ-pau.fr

Missions du service

Favoriser l’accès à la culture et à l’art dans l’ensemble des domaines artistiques Développer les pratiques culturelles et artistiques encadrées des étudiants Soutenir les pratiques culturelles et artistiques de la communauté universitaire Favoriser la présence des artistes dans l’université

Développer des partenariats avec les acteurs culturels et artistiques

Participer à l’offre de formation et à la politique de recherche de l’université Assurer la production et la diffusion de manifestations culturelles et artistiques Valoriser le patrimoine architectural, artistique et paysager du campus Renforcer les échanges entre l’université et son territoire.

Environnement de travail

Pau : Bureau à la Maison de l’étudiant/ Salle de spectacle La Centrifugeuse Travail de nuit et certains week-end lors des spectacles

Possibilité de télé travailler sur certaines missions.

Description du poste

Gestionnaire du service

Missions liées au poste

Veiller à la gestion cohérente du budget du service et assurer l'ensemble de la chaîne d'exécution du budget

Contribuer avec la Direction à l'élaboration du budget et des budgets rectificatifs correspondant aux prévisions de recettes et de dépenses

Suivre et contrôler les opérations comptables et financières dans le cadre établi par la Direction des Finances de l'UPPA, des plans de contrôle des dépenses et des recettes (GBCP)

Élaborer des budgets spécifiques détaillés sur chaque poste de dépenses

Attribuer les crédits budgétaires affectés aux contrats et conventions

Émettre les factures correspondant aux conventions

Communiquer avec les usagers, les responsables de budget des autres services de l'établissement etdes structures partenaires externes

Produire et collecter les données juridiques, comptables et financières prévues par les contrats (piècesjustificatives, factures, attestations)

Effectuer le suivi des contrats avec la Direction des Affaires Juridiques

Établir, à partir du système d'information de l'établissement et d'outils dédiés, les états, bilanscomptables et financiers et les tableaux de bord nécessaires au suivi de l'activité du service

Classer et archiver les justificatifs des opérations financières et/ou comptables

Participer à l'élaboration des rapports d'activité sur l'aspect financier

Suivi administratif et comptable des frais de missions du personnel

Veiller au bon fonctionnement général de la billetterie et du débit de boisson de la salle de spectacle au titre de la fonction de « Régisseur de recettes ».

Compétences opérationnelles

Exploiter le débit de boisson durant les spectacles et gérer son approvisionnement

Gérer au quotidien le suivi sur la billetterie en ligne du service

Être régisseur de recettes du service

Suivre les opérations journalières d'encaissement billetterie et débit de boisson en tant que régisseurde recettes du service en relation avec la DDFIP

Appliquer les réglementations en vigueur

Vérifier régulièrement les équipements et le matériel

Commander et réceptionner les boissons, fournitures et consommables

Assurer leur mise en place, le stockage

Suivre le stock en faisant des inventaires réguliers

Participer aux opérations de logistique du service, assister les personnels et les équipes

Connaissances et compétences techniques

Environnement de la comptabilité public GBCP Chorus pro

DDFIP

Maitrise du logiciel Excel

Enregistrer et classer les documents Rédiger des rapports ou des documents Savoir rendre compte

Travailler en équipe

Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité

Utiliser les outils bureautiques

Marchés publics

Connaissance des textes législatifs et règlementaires du domaine

Compétences et aptitudes requises

Curiosité

Ouverture d’esprit

Gout pour l’art et les cultures

Aptitude à dialoguer avec les étudiants

Rigueur, fiabilité

Réactivité

Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe

Prévenir et gérer les conflits et situations sensibles