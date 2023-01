Le salon Travail-Avenir-Formation à Lourdes aujourd'hui

La 4ème édition du salon TAF (Travail-Avenir-Formation) de Lourdes a lieu ce jeudi 19 janvier 2023 à l’Espace Robert Hossein de 9 heures à 17 heures. Il est co-organisé par la Région Occitanie, en partenariat avec Pôle Emploi et la Mission Locale.

Jeunes et adultes en recherche d'emploi auront l'occasion d'avoir un contact direct avec les entreprises qui recrutent, aller à la rencontre et être accompagnés des acteurs du Service Public Régional de l'Orientation, se renseigner sur la formation continue et l'apprentissage et découvrir de nombreux métiers à travers des démonstrations.

Au sein de salon, le public pourra trouver

Un espace recrutement avec 138 entreprises

Un espace information-orientation avec 11 partenaires

Un espace formation avec 20 organismes de formation ou CFA

Un espace dédié à la création/reprise d'entreprise

Plusieurs espaces "découverte et information métier"

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Région Occitanie