Des opportunités de contrats d'apprentissage tout au long de l'année avec l'Afpa

Dans notre rendez-vous formation du vendredi, Fabrice Marion évoque de belles opportunités d’emploi en apprentissage notamment pour ceux qui veulent arrêter les études longues. Présentation des opportunités proposées par l'Afpa en alternance.

Etudes courtes, un diplôme, la signature d’un contrat de travail et un premier salaire, c'est ce que propose un cursus en apprentissage.

L’alternant est formé une semaine par mois environ dans un centre de formation (CFA) et passe trois semaines dans son entreprise, assisté d’un tuteur. C’est une belle opportunité également pour les entreprises car cela leur permet de former leur nouveau salarié aux méthodes, aux techniques et à leur culture d’entreprise.

L’Afpa à Avignon propose un catalogue de formations qui intègrent l’apprentissage et l'alternance avec 4 démarrages durant l’année. Le prochain c’est le 25 septembre 2013.

On y trouve des filières et des métiers comme : mécanique automobile, plombier chauffagiste, développeur web, concepteur designer, responsable d’espace de médiation numérique, coordonnateur services au domicile, assistant de vie aux familles, gestionnaire de paie, secrétaire comptable, ou assistante médico-sociale conseiller en insertion professionnelle et dans le commerce, vendeur conseil en magasin ou manager d’unité marchande c’est-à-dire responsable de magasin.

Pour s’y inscrire l’Afpa a mis en place des "rendez-vous alternance" à Avignon-le-Pontet.

Le prochain c’est mardi 6 juin de 10 heures à 11 heures sur inscription en écrivant à : recrutement.avignon@afpa.fr