Formation Afpa : le coordonnateur services au domicile encadre l'aide aux personnes

Ça recrute dans les services à la personne. Dans notre rendez-vous formation de ce vendredi, Fabrice Marion évoque une formation en alternance pour devenir responsable dans les services à la personne.

Les entreprises du secteur des services à la personne ont de plus en plus besoin de personnel d’encadrement qui sont certifiés ou diplômé et qui aiment le contact humain. C’est pourquoi l’Afpa propose de devenir Responsable coordonnateur des services aux domiciles. C’est le professionnel qui conçoit et organise les interventions à domicile pour des entreprises ou structures qui ont des personnels qui assurent des visites ou des soins à domicile. C’est un responsable hiérarchique essentiel pour coordonner la qualité des services qui sont assurées chez des personnes âgées, parfois dépendantes ou handicapées ou même quelques fois en fin de vie. Un métier qui s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

L’Afpa d’Avignon le Pontet propose cette formation d’une durée 1055 heures en alternance c’est-à-dire qu’on passe une partie de son temps en formation et l’autre partie pratiquement ¾ du temps en entreprise,. En plus du contrat de travail le but est d’obtenir un titre professionnel de coordonnateur des services aux domiciles.

Pour s’inscrire et exercer ce métier de cadre il faut une expérience dans ce secteur d’activité et avoir le niveau bac (en savoir plus sur la formation en cliquant alternance ici.)

Pour postuler on peut écrire à recrutement.avignon@afpa.fr