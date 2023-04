Logistique : des formations Caces pour un emploi en toute sécurité

Le vendredi c’est le rendez-vous formation avec Fabrice Marion. Il évoque aujourd'hui les formations CACES proposées à l'Afpa et qui sont indispensables pour travailler dans la logistique.

240 postes sont à pourvoir dans le Vaucluse dans ce secteur de la logistique en 2023 selon la dernière enquête Besoin en main d’œuvre de Pôle emploi.

C’est un secteur ou le respect de la sécurité est par-dessus tout indispensable, c’est pourquoi on ne peut pas être autodidacte surtout si on veut évoluer dans le secteur de la logistique. On doit posséder au moins ce qu’on appelle un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité de type CACES. C’est une sorte de permis de conduire les chariots élévateur et véhicules de Manutention. Pour transporter des palettes ou des charges lourdes. Le certificat CACES est valable 5 ans.

L’Afpa propose des formations initiales sur la logistique, ainsi que des perfectionnements ou des recyclages pour le CACES. On peut ainsi obtenir un certificat CACES R489, catégorie A1 -3 et 5.

Ce sont les entreprises qui financent via leur OPCO les formations de leurs salariés et pour les demandeurs d’emploi qui veulent trouver du travail dans ce secteur la prise en charge peut être effectuée par Pôle Emploi.

A noter aussi que l'Afpa d’Avignon a des sessions de formation sur le Caces prévues durant toute l’année 2023 et que c’est une formation théorique et pratique qui dure au maximum une semaine.

L’adresse de l’Afpa : 56 avenue Emile Zola au Pontet.

En savoir plus : communication.paca@afpa.fr