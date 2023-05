Une formation Afpa pour devenir responsable d'espace de médiation numérique

Dans le rendez-vous formation du vendredi à 8h12, Fabrice Marion propose de devenir un professionnel qui accompagne les personnes qui ne savent pas utiliser internet : responsable d'espace de médiation numérique.

L'Afpa propose de devenir un professionnel qui accompagne différents publics vers l'autonomie dans les usages des technologies, services et médias numérique.

La formation Afpa de responsable d’espace de médiation numérique permet d'apprendre à conseiller ceux qui subissent la fracture numérique. Cette formation permet aussi de maitriser les matériels et logiciels pour contribuer au développement d’un espace de médiation numérique et de ses projets. Car c'est pour travailler ensuite dans une médiathèque, un bureau emploi d'une mairie, une mission locale, un pôle emploi et bien d’autres endroits et structures de ce type.

La formation d’une durée de 7 mois permet d’obtenir un Titre professionnel de niveau 5 de "responsable d'espace de médiation numérique" (équivalent à un BTS).

Elle est également proposée sous le principe de l'alternance avec des entrées possible durant l’année. C’est pour passer 75% de son temps chez son employeur avec un contrat de travail et un 25% à l’Afpa avec à la clé un diplôme. C’est idéal pour ceux qui veulent suivre un cursus court. En savoir plus sur la formation et le métier ici.

Pour vous inscrire vous pouvez écrire à recrutement.avignon@afpa.fr