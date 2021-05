Aidadomi recrute 24 assistants de vie en apprentissage avec l'Afpa et Pôle Emploi

Ça recrute dans les services à la personne. Un des spécialiste de l’accompagnement notamment des personnes dépendantes et en situation de handicap, le groupe Aidadomi embauche avec Pôle Emploi et forme avec l’Afpa 24 femmes ou hommes qui vont devenir Assistants de vie aux familles (H/F). C’est pour travailler dans ses 18 agences de Provence-Alpes-Côte d’Azur dont autour de nous dans le Vaucluse Chateaurenard et l’Isle sur la Sorgue.

Ce contrat en apprentissage d’une durée de 1 an prévoit 2 jours par semaine en centre Afpa à Marseille ou Istres et 3 jours dans les Agences Aidadomi. Les recrutements se font dès maintenant et les formations débutent fin juin.

Les missions des assistants de vie seront par exemple l’intervention à domicile, souvent chez des personnes âgées, mais aussi des personnes dépendantes ou des personnes en situation de handicap pour les accompagner dans les actes essentiels du quotidien.

On peut s’inscrire dès maintenant en envoyant son CV à: florian.cottier@afpa.fr