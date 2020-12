Devenir pro en technique de logistique et en sécurité

Le secteur de la logistique dans la Vaucluse recrutement même durant la crise sanitaire. L’Afpa propose d’obtenir un diplôme professionnel de technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique. C’est le professionnel qui pilote un site logistique que ça soit une plateforme, une grande surface, un entrepôt agricole et bien d’autre lieux d’échange de marchandises.

La formation Afpa permet d’apprendre à aménager les zones logistiques et implanter les produits et travailler également avec des équipes différentes, des fournisseurs et les douanes. En savoir plus sur ce métier en cliquant ici.

Dans ce domaine de la logistique l’Afpa dans le Vaucluse propose également une série de formations Cacès qui permettent de Travailler en toute sécurité pour manier des chariots de manutention.

Les Cacès R489 il y a différentes catégories avec des formations qui vont de 3 à 5 jours et qui sont financées grâce au CPF le compte formation. En savoir plus sur la programmation des formations Cacès ici.

Pour en savoir plus sur ces formations de l’Afpa on peut écrire à recrutement.avignon@afpa.fr