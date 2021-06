Devenir responsable d'espace de médiation numérique en quelques semaines à l'Afpa

Pour travailler comme animateur de fablab ou médialab, l’Afpa propose une formation innovante de 13 semaines (la durée est ajustable en fonction du niveau de connaissances numériques de base du stagiaire).

L’Afpa propose d’y apprendre à assurer la gestion et le premier niveau de maintenance du matériel numérique, analyser les dysfonctionnements et gérer la remise en service du matériel informatique s’il est tombé en panne. Apprendre aussi à réaliser des impressions en 3D et fabriquer des pièces complexes avec un logiciel de Conception ou dessin assisté par ordinateur (CAO/DAO.)

Cette formation permet de tout savoir pour piloter des espaces publics numériques dans tout type de structures comme des médiathèques, centres sociaux, musées, cité des sciences, point information jeunesse ou centre de formation.

Une bonne culture en informatique et numérique est requise pour postuler à cette formation, financée par La Région Sud, qui débute la semaine prochaine à l’Afpa d’Avignon. Il reste des places.

Pour s’inscrire, on écrit à recrutement.avignon@afpa.fr