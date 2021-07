Diverses formations à la logistique qui proposent de nombreux débouchés

Fabrice Marion et Ahmed Abassi

Comme les plateformes de logistique sont nombreuses dans la Vaucluse, Fabrice Marion a rencontré Ahmed Abassi, formateur du Pôle logistique à l’Afpa d’Avignon le Pontet.

Il propose notamment une formation de technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique. C’est pour devenir le professionnel qui pilote un site logistique que ça soit une plateforme, une grande surface, un entrepôt agricole et bien d’autre lieux d’échange de marchandises. .

Une formation Afpa qui débute le 6 septembre permet d’apprendre à aménager les zones logistiques et implanter les produits et travailler également avec des équipes différentes, des fournisseurs et de douaniers.

On peut financer sa formation grâce au Compte personnel de formation notamment si on veut apprendre juste une partie du métier ce qu’on appelle un bloc de compétence. Les formations peuvent également être suivi en alternance.

On peut aussi obtenir des habilitations comme la conduite des chariots élévateur et obtenir un CACES R489.

L’Afpa accompagne au montage de dossier en écrivant à recrutement.avignon@afpa.fr