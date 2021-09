Formation en Vaucluse : l'Afpa propose d'apprendre 3 métiers du chiffre

Notre expert formation, Fabrice Marion s’adresse à ceux qui aiment compter. Il propose 3 formations : gestionnaire de paie, gestionnaire comptable et fiscal et comptable assistant.

Voici 3 métiers très proche qu’on apprend grâce à 3 formations d’une durée de 6 mois proposées par l’Afpa d’Avignon-le-Pontet avant fin 2021.

Comptable assistant : pour obtenir un diplôme de niveau bac. Pour savoir vérifier les comptes d’une entreprise, réaliser les paies et la déclaration de TVA. La formation débute le 6 décembre.

Gestionnaire de paie : pour obtenir un diplôme de niveau BTS c’est Bac +2 pour être responsable du suivi social de l'entreprise ainsi que la paie. Ça débute le 18 octobre 2021.

gestionnaire comptable et fiscal C’est également un diplôme de niveau BTS et DUT. C’est pour devenir le professionnel qui gère les flux économique d’une entreprise en calcule les coûts les marges et la rentabilité. Ça débute le 22 novembre 2021.

Ces formations peuvent être financées selon les cas par le Compte personnel de formation (CPF), par Pôle Emploi ou par La Région Sud.

Les professionnels de l’Afpa dans le Vaucluse vous accompagnent pour le montage du dossier de financement. Pour en savoir plus on peut écrire à recrutement.avignon@afpa.fr