Pôle Emploi recrute un responsable salon de coiffure et une coiffeuse (F/H)

C’est le salon de coiffure "Les Filles et les Garçons" qui recrute :

* 1 responsable Salon (BP + 1 an)

* 1 coiffeur(se) mixte (CAP + 2 ans) avec possibilité de temps partiel

Infos pratiques :

Une expérience d’un an serait la bienvenue.

Horaires de travail du mardi au samedi sur une amplitude de 9h à 19h avec planning tournant et travail tous les samedis.

Il s’agit de contrats à durée indéterminée.

Salaire mensuel à négocier de 1562 à 1860€ sur 12 mois selon votre profil + intéressement.

Savoirs et savoir-faire :

- Accueillir le client et l'installer

- Identifier la coiffure attendue (coupe, coloration, traitement, ...) et conseiller le client (morphologie, implantation des cheveux, ...)

- Réaliser le diagnostic capillaire, les préparations du lavage et le shampoing

- Couper les cheveux (dégradés, effilés, piquetés)

- Procéder à la mise en forme ou en volume des cheveux (enroulement, bouclage, brushing, ...), au coiffage, à la fixation ou brillance (laque, gel, ...)

Pour postuler, rapprochez-vous de votre agence Pôle Emploi avec la référence d’offre suivante : 115JTVY