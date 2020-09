L'emploi - Avec l'Afpa devenir en 7 mois responsable d’espace de médiation numérique

Responsable d'espace de médiation numérique Copier

Le Responsable d’espace de médiation numérique est le professionnel qui accompagne différents publics vers l'autonomie dans les usages des technologies, services et médias numériques. Ceux qui ont des difficultés avec internet.

L’Afpa dans le Vaucluse propose 7,5 mois de formation pour devenir responsable d’espace de médiation numérique et apprendre à gérer cet espace. Notamment maîtriser les matériels et logiciels. Diagnostiquer aussi des besoins numériques d’un territoire et répondre à un appel à projets et apprendre à gérer administrativement un espace de médiation numérique : gestion et entretien des ressources matérielles,

La formation débute le 21 septembre et il reste des places. Pour l’intégrer il faut un niveau bac ou expérience professionnelle dans l’animation socioculturelle ou l’insertion professionnelle et avoir déjà une aisance dans l’utilisation des outils bureautiques, Web, réseaux sociaux et retouche d’image.

Une formation gratuite et rémunérée, sous conditions, car elle est prise en charge par la Région.

Pour s'inscrire, on écrit à recrutement.avignon@afpa.fr.