L'emploi : Offre pour Responsable de secteur d'aide à domicile

Responsable de secteur d'aide à domicile

84 - AVIGNON - Localiser avec Mappy Offre n° 112NTQT

Principal.e interlocuteur.rice entre bénéficiaires,partenaires et salariés,vous serez chargé.e d'organiser/coordonner l'activité et d'assurer son maintien/évolution en fonction des objectifs fixés par la direction. Vous gèrerez en autonomie les demandes d'intervention de l'ouverture du dossier au suivi de la réalisation. Vous aurez la gestion d'1 équipe de 20 salariées (recrutements, gestion des absences, entretiens annuels, etc.) et organiserez les plannings. Au domicile des bénéficiaires, vous réaliserez 1 évaluation sociale qui permettra de définir des objectifs d'intervention. Vous veillerez au bon déroulement des interventions et serez garant.e du suivi de l'atteinte des objectifs. Vous serez chargé.e de maintenir, dynamiser et créer le partenariat réseau de l'association, animer des réunions d'équipe et participer aux réunions partenariales. Compétences rédactionnelles et en bureautique requises.1 expérience d'au moins 3 ans sera exigée en + d'1 diplôme de travailleur socialType de contrat Contrat à durée indéterminée

Contrat travail Durée du travail 35H Horaires normaux Salaire

Salaire : Mensuel de 2200,00 Euros sur 12 mois

Mobile

Pc portable

Déplacements : Quotidiens Départemental