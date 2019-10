Le formateur des plombiers fait un beau métier

Notre rendez-vous emploi-formation avec Fabrice Marion qui nous dit tout sur le beau métier de plombier. Il s'est rendu à l'Afpa d'Avignon-le-Pontet pour rencontrer Daniel Bézert formateur des Installateurs thermique et sanitaire (ITS) qu'on appelle aussi plombier.

C’est un métier en pleine évolution où il faut à la fois connaître les nouvelles techniques mais aussi savoir réparer les anciennes installations. L’Afpa propose une formation de plombier qui peut s’adresser à des personnes qui ont arrêté l’école au collège et qui permet d’obtenir un diplôme équivalent à un CAP/BEP. En 7 mois on apprend à monter, réparer et entretenir les canalisations d'eau et de gaz dans des habitations, des immeubles de bureaux ou des constructions industrielles. Avec aussi la pose des appareils sanitaires : baignoire, chauffe-eau, compteur, robinetterie. Réaliser des installations de chauffage central et de sanitaire neuves ou des modifications d'installations existantes. L’Afpa enseigne également les nouvelles règles professionnelles et réglementaires liées aux installations de gaz et d’électricité. Cette formation peut être suivi grâce au Compte personnel de formation (CPF).

Pour postuler pour la formation de plombier à l’Afpa qui débute le 4 novembre 2019 on peut écrire à recrutement.avignon@afpa.fr

A noter que l’Afpa accompagne pour monter le dossier de financement de la formation. En savoir plus sur la formation en cliquant ici.