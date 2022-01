Le restaurant Memphis à Avignon recherche urgemment un Second et un Chef de cuisine en CDI (H/F)

Le restaurant Memphis d'Avignon recherche un Second de cuisine (H/F) et un Chef de cuisine (H/F), tous deux en CDI

Travailler dans un univers un peu décalé, ambiance américaine des années 50, cuisine généreuse, ça vous dit ? Soyez les futurs Second et Chef de cuisine du Memphis à Avignon !

"Venez visiter les Etats-Unis", c'est le slogan des 79 restaurants Memphis répartis dans toute la France, ouverts 7 jours sur 7.

Le principe ? Plonger les clients dans une ambiance tout droit sortie des "American diners" des années 50, avec au menu des burgers, grillades, salades Tex Mex, et des desserts bien gourmands.

Et bonne nouvelle, le Memphis d'Avignon, aux abords du centre commercial Cap Sud est en pleine expansion !

2 postes à pourvoir

UN⸱E CHEF⸱FE DE CUISINE

La mission :

- Gestion d'une équipe de 3 à 6 collaborateurs

- Garantie du respect des normes HACCP, du respect des règles d'hygiène et de nettoyage inscrites au PMS

- Formation du personnel de cuisine aux procédures et au respect du concept Memphis

- Participation avec le directeur de l'établissement à l'élaboration du planning de cuisine

- Assurance du respect des règles d'utilisation et d'entretien du matériel de cuisine

- Garantie du bon process de passage des commandes, réception des livraisons

- Atteinte des objectifs de ration Matière Première et Masse Salariale

- Garantie du respect des fiches techniques et de la qualité des plats et produits finis à servir au client.

Expériences/compétences/formation :

Expérience en cuisine indispensable, de minimum 2 ans.

CAP, BEP et équivalents cuisine souhaité.

Salaire :

Mensuel de 2000 € sur 12 mois : Fixe (1700 € net) + primes sur objectifs (300 €) + mutuelle + repas

Type de contrat :

CDI Contrat à durée indéterminée à 39H (horaires variables)

Pour postuler, rapprochez-vous de votre agence Pôle Emploi avec la référence d’offre suivante : 125VFBP

UN⸱E SECOND⸱E DE CUISINE

Descriptif du poste : Vous intégrez l'équipe de cuisine et après une période de formation, vous assisterez le chef de cuisine dans la préparation des plats, ouverture et fermeture de la cuisine, commande et réception des marchandises.

Vous pourrez gérer une petite équipe de 2 à 4 personnes.

Expériences/compétences/formation :

Expérience en cuisine indispensable d'au moins un an sur un poste similaire.

CAP, BEP et équivalents cuisine indispensable également.

Salaire :

Mensuel de 1500 € net + primes + mutuelle + repas

Type de contrat :

CDI Contrat à durée indéterminée à 39H (horaires irréguliers)

Pour postuler, rapprochez-vous de votre agence Pôle Emploi avec la référence d’offre suivante : 125VFJW

Site du restaurant www.memphis-restaurant.com/restaurant/memphis-avignon

Facebook Memphis FR (Avignon)

Instagram memphiscoffee84

