Pôle Emploi recrute plusieurs équipiers polyvalents de restauration H/F

Dans le cadre de l'ouverture d'une enseigne de restauration rapide à Bollène, plusieurs postes sont à pourvoir.

Vous aurez pour principales missions de : conseiller les clients, prendre les commandes, assurer le service au comptoir et l'encaissement, préparer les produits (burgers, frites, boissons et dessert), contribuer au nettoyage et à l'entretien courant du restaurant (cuisine et salle).

Savoirs et savoir-faire :

- Procédures d'encaissement

- Chaîne du froid

- Modes de conservation des produits alimentaires

- Modes de cuisson des aliments

- Système Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

- Procédures de conditionnement

- Encaisser le montant d'une vente

- Renseigner le client sur la composition des produits (salades, sandwichs, ...) et enregistrer sa commande

- Préparer des plats simples (salades, assiette de crudités, de fromages, desserts, ...)

- Conditionner un produit

- Nettoyer du matériel ou un équipement

- Cuire des viandes, poissons ou légumes

- Préparer des boissons chaudes ou froides

- Préparer des sandwichs

Vous avez ou non de l'expérience sur ce même type de poste? Rejoignez-nous! Les débutant(e)s sont accepté(e)s.

Il s’agit de contrats à durée indéterminée d’une durée de 24 heures par semaine.

Pour postuler, rapprochez-vous de votre agence Pôle Emploi avec la référence d’offre suivante : 116GNQQ