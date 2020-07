Pôle Emploi recrute un responsable QHSE, Qualité Hygiène Sécurité Environnement

Sous la responsabilité du directeur opérationnel, vos missions seront :

- La mise en œuvre et le suivi de la politique qualité, sécurité et environnement de l'entreprise.

- L'élaboration d'un plan d'actions, sa mise en œuvre et son suivi

- La formation interne et l'animation des partenariats lés à la prévention

- La veille sur les évolutions des normes et de la réglementation

Le/la responsable QHSE a pour mission de réduire et de contrôler les risques industriels au sein d'une entreprise. Dans ce cadre, il/elle est garant de l'environnement de travail des salariés et des sites de production.

Le salaire de 2700 euros bruts pourra être négocié selon l'expérience.

Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée.

Pour postuler, rapprochez-vous de votre agence Pôle Emploi muni de la référence suivante : 102QGQJ

Présentation de l’entreprise :

Fert Démolition est un centre de recyclage et de démolition automobile.

Notre activité nous permet de proposer des pièces d'occasion contrôlées, mais aussi des pièces neuves de différentes marques.