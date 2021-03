On recherche assistante (te) de vie sur Dieulefit

Assistant / Assistante de vie

DIEULEFIT



Vous serez formé(e) dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation au métier d'Assistant(e) de vie aux familles. Vous signerez un CDD de 12 mois à temps plein et suivrez une formation de 400 heures à l'INFREP de Montélimar (formation prise en charge par l'entreprise). A l'issue de la formation, vous serez en capacité : - d'entretenir le logement et le linge d'un particulier, - d'accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien, - de relayer les parents dans la prise en charge des enfants à domicile, - de communiquer avec les personnes aidées et leur entourage.