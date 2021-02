Se former aux habilitations électriques obligatoires pour de nombreux métiers

Formation habilitations électriques Copier

Des habilitations électriques sont nécessaires pour les professionnels qui sont amenés à approcher ou à travailler autour d’installations électriques. Ça concerne des métiers comme Electriciens évidemment mais aussi peintres, carreleurs, plombiers, ou encore gardiens d’immeubles ou responsables de service dans l’informatique…

Pour qui des interventions courantes sur des installations constituent des sources potentielles d’accidents électriques.

Il leur faut une habilitation électrique obligatoire pour pouvoir assurer leurs missions comme par exemple peindre autour d’un tableau électrique, changer une ampoule ou un fusible. Brancher ou débrancer une installation informatique. Et même nettoyer un local à proximité d’un tableau électrique. Et, cette habilitation électrique ne peut être délivrée qu’aux personnes préalablement formées aux risques électriques. L’Afpa conseille et forme sur les différents degrés d’habilitations pour électriciens et non électriciens. Ces formations d’une durée de 1 à 3 jours peuvent se faire à l’Afpa du Pontet dans le Vaucluse.

Pour en savoir plus sur ces habilitations qui permettent d’éviter de prendre le "jus", on se renseigne auprès de l’Afpa : recrutement.avignon@afpa.fr